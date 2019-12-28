Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu:

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele, kahraman ordumuz, polisimiz ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin desteği ve hayır dualarıyla devam edecektir." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Orgeneral Çetin, valiliği ziyaret ederek Vali Enver Ünlü ve Garnizon Komutanı Albay Yılmaz Doğan ile görüştü.

Arif Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de terörün sona ereceğini ve kalıcı huzurun sağlanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele, kahraman ordumuz, polisimiz ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin desteği ve hayır dualarıyla devam edecektir." dedi.

Terörle mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayan Orgeneral Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda topyekun terörle mücadeleye devam ettiklerini dile getirdi.

- "İlimizle ilgili, hudutla ilgili önemli konuları istişare edeceğiz"