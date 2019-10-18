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Jandarma Genel Komutanı’ndan şehit ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 18:36 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın 7’nci gününde PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık’ın Kırıkkale’deki ailesine taziye ziyaretinde bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Şehitlerimiz sayesinde nefes alıyoruz, şehitlerimizin sayesinde bu bayrak dalgalanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın 7’nci gününde PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık’ın Kırıkkale’deki ailesine taziye ziyaretinde bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Şehitlerimiz sayesinde nefes alıyoruz, şehitlerimizin sayesinde bu bayrak dalgalanıyor. Allah onlardan razı olsun" dedi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık’ın Kırıkkale’deki evine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde şehit Bozbıyık’ın ailesine baş sağlığı dileyen Orgeneral Çetin, "Çelebi Üsteğmen sadece sizin evladınız değil, Türk milletinin evladı hepimizin evladı. 83 milyon milletimizin başı sağ olsun. Bu vatan için bu millet için ve bayrak için hayatını feda etmiştir. Şehitlerimiz sayesinde nefes alıyoruz, bu bayrak dalgalanıyor. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizi ne kadar şükran ve minnetle ansak azdır, ruhları şad olsun" dedi.
Şehit babası Hamza Bozbıyık ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Vatanımız sağ olsun, devletimiz sağ olsun, bayrağımız dalgalansın. Kurban olduğum Allah’ım vatanımıza, devletimize, milletimize zeval vermesin. Düzenimizi, birliğimizi bozmasın bin Çelbi bin Furkan’lar feda olsun. Sizleri başımızdan eksik etmesin kurban olduğum Allah’ım" dedi. Cumhurbaşkanıma da sabırlar versin" diye konuştu.
Taziye çadırında, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunduktan sonra İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dualar edildi. Orgeneral Çetin’e, Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen eşlik etti.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 7’nci gününde Münbiç’in batısındaki Yalişli köyü mevkisinde operasyon sırasında PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırıda Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) şehit düşmüştü.

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