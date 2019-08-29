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Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 03:48 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - JANDARMA Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre; Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 tümgeneral ve 16 tuğgeneral çeşitli göreve atanırken, 29 jandarma kıdemli albay ile 1 jandarma albay, il jandarma komutanlıklarına getirildi.

Ayrıca, 2 jandarma kıdemli albay ve 2 kurmay kıdemli albay tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi.

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