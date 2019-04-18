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Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 22:59 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya, tanık beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, talimatla beyanları alınan tanıkların ifadeleri okundu.

Tanık F.K. ifadesinde, 15 Temmuz gecesinde "saldırı var" denilip bir araya toplandıklarını, bölük komutanı olan eski yüzbaşı Harun Aydın'ın "1980'de yaşananların aynısı olacak, herkes dikkatli olsun" dediğini aktardı.

Darbe zamanında eski yüzbaşı Harun Aydın'ın postası olan tanık erlerden S.Y, o gece daha önce tanımadığı sakallı ve sivil giyimli kişilerin askeri alanda olduğunu belirtti.

S.Y, eski yüzbaşı Harun Aydın'ın o gece kendilerine tarihi bir döneme şahitlik edeceklerini söylediğini kaydetti.

Tanıklardan N.A. da darbe gecesi kendilerine "terör saldırısı var" denilip toplandıkları askeri otoparkta saat 05.00'e kadar bekletildiklerini, daha sonra polis tarafından gözaltına alındıklarını ifade etti.

Mahkeme heyetinin, diğer tanıkların beyanlarını okumasının ardından duruşma, yarın devam edilmek üzere tamamlandı.

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