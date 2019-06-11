Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Savunmasını yapan eski üsteğmen Coşkun Yetim, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından evinde 15 dakika arayla iki farklı arama gerçekleştirildiğini, ilk incelemede suç unsuru olarak gösterilen evraklarda parmak izinin bulunmadığını, ikinci incelemede bir evrakta parmak izinin olduğunu ancak bahsedilen evraklara hiçbir şekilde temas etmediğini ileri sürdü.

Delillerin bozulmasının, ekleme ve çıkarma yapılmasının mümkün olduğunu öne süren Yetim, iddia edildiği gibi görev yaptığı sırada kod adı veya buna benzer bir takma isim kullanmadığını söyledi.

Sanık Dursun Korku ise 15 Temmuz gecesi suç teşkil edecek bir olaya karışmadığını, ateş ettiğine ya da suç işlediğine dair bir görüntü kaydının bulunmadığını ileri sürdü.