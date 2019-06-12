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Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık eski üsteğmen Fahri Koçuk, 15 Temmuz günü internetten siber saldırı olacağı yönünde haber aldığını ve görevini yapmak üzere birliğine gittiğini ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Koçuk, tahliyesini ve beraatını istedi

Sanık eski üsteğmen Fatih Karaca ise evinde 1 dolar bulunmasının ve ankesörlü hatlardan aranmasının FETÖ'cü olduğu yönünde kanıt olarak sunulduğunu savunarak örgüt üyeliği suçlamasını reddettiğini belirtti.

Sanık eski teğmen Hasan Göktaş da suçlu olarak teşhis edildiği tutanakların şüpheler içerdiğini, ifade veren bazı tanıkların ifadelerinin gerçeklerden uzak olduğunu belirterek "Bazı tanıklar beni dahi tanımamaktadır. Bana kumpas kurulmak istenmiştir." dedi.

Sanık eski yüzbaşı Göksel Seri, suç olarak isnat edilen telefon uygulaması "KakaoTalk" uygulamasının LG marka telefonun kendi uygulaması olduğunu savunarak "KakaoTalk uygulaması LG telefonu satın aldığınızda yüklü olarak veriliyor. Ayrıca bu uygulamayla iletişim de kurmadım." ifadesini kullandı.

- "Ben bu parmak izini kabul etmiyorum"

Sanık eski yüzbaşı Harun Aydın, delil olarak gösterilen evraklarda yapılan ilk incelemede parmak izi çıkmazken ikinci incelemede parmak izinin çıktığını ileri sürerek delillerin hukuksuz bir şekilde toplandığını iddia etti.

Darbe girişimi günü jandarma cari harekat şube müdürü olan kurmay yarbay Bülent Ak, olay yeri inceleme ekibinin deliller toplanırken "Delil güvenliği alınmadı." şeklinde notunun bulunduğunu savunarak olay yerine bulgu ekleme, delil karartma gibi girişimlerin olabileceğini öne sürdü.

Operasyonel hat kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Ak, raporlarda yer alan parmak izinin kendisine ait olmadığını iddia ederek, "Parmak izimin bulunduğu raporlar var. Ben bu parmak izini kabul etmiyorum, veriler manipüle edilmiş." dedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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