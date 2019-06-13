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Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evraklara ilişkin sanık ve avukatlarının savunmalarını alacaklarını açıkladı.

Ardından sanıklar, dava dosyasına giren tanık beyanları, teşhis tutanakları, keşif raporu, güvenlik kamera kayıtları ile diğer sanıkların iddialarına karşı savunma yaptı.

Sanık avukatlarının da beyanı alınmasının ardan duruşmaya 17 Haziran Pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.

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