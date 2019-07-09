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Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 18:51 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davada, 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davada, 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32'şer yıla kadar hapis cezası istendi.
Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan’ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem’in de bulunduğu 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32'şer yıla kadar hapis cezası talep talep etti. Turgut Arslan ve korumasının, darbe girişimi gecesi elleri ve gözleri bağlı bir şekilde sanık eski kurmay Albay Erkan Öktem ve sanık eski Üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından infaza götürülmesi, güvenlik kameralarına yansımıştı.

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