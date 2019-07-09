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Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 19:51 | Son Güncelleme

TURGUT ASLAN'I YARALAYAN DARBECİYE 10 KEZ MÜEBBET TALEBİ Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

TURGUT ASLAN'I YARALAYAN DARBECİYE 10 KEZ MÜEBBET TALEBİ
Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık, müşteki ve taraf avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için savcı Faruk Dengeşik'e söz verdi. Savcı, mütalaasında, 244 kişinin yargılandığı davada, 175 sanık için 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32’şer yıla kadar hapis cezası istedi. 175 sanık arasında, darbe gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem, karargahtaki darbe faaliyetlerini organize etmekle suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağlayan eski Kurmay Yarbay Yusuf Köz, Turgut Aslan’ın eline takılan kelepçenin gevşetilmesini istemesine rağmen bunu kabul etmeyen, Aslan ve korumasının ağzına bant takılması emrini veren eski Yüzbaşı Ramazan Karabulut ile olaylar sırasında, "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan, uzun adam televizyonda konuşma yaptı, halkı galeyana getirdi, ama sorun yok, her şey kontrol altında, ama çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok" diyerek karargah önünde toplanan halka ateş açma emrini vermekle suçlanan eski üsteğmen Metin Yağcı da yer aldı. Sanıklara istenen ceza, 'Anayasal düzeni ihlal etmek', 'kasten adam öldürmek', 'askeri komutanlığın gaspı', 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlarından talep edildi.
15 SANIK İÇİN ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİ
Mütalaada 15 sanık için 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, 2 sanık için ise 'darbe teşebbüsüne yardım etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, 40'ı er 41 sanığın beratını talep ederken, kovuşturma sırasında öldükleri belirlenen 2 sanığın dosyasının düşürülmesini talep etti. Savcı, firari 10 sanığın ise dosyasının ayrılması yönünde görüş bildirdi.

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