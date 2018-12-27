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Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, sanık eski yüzbaşı Sungur Poroy ile uzman çavuş Beytullah Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davada iki sanık tahliye edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik talepleri alındı.

Buna ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı'nda Karargah Bölük Komutanı olarak görev yapan sanık eski yüzbaşı Sungur Poroy ile dönemin Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Korkmaz'ın sekreteri uzman çavuş Beytullah Özdemir'i adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Heyet, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davaya, 6 Kasım 2017'de başlandı.

Bugüne kadar görülen duruşmalarda, sanıkların ilk savunmaları ile 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları, gaziler ve darbecilerce alıkonulanların ifadesi alındı, tanık beyanlarına geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1090 sayfalık iddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

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