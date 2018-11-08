Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Müşteki M.M, "Bunların da elinde MP-5 vardı. Toplantı salonuna geldiğimde salonda oturan 10-15 kişilik bir personel grubu görülüyordu. Yusuf Köz beni de koltuğa oturttu. Bize 'Yanlış bir hareket yaparsanız sizi öldürürüm.' dedi. Biz orada koltuklarda oturarak beklemeye başladık." diye konuştu.

Sanık eski kurmay yarbay Bülent Ak'ın emriyle saat 21.00'de Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na gittiğini anlatan M.M, burada eski kurmay yarbay Yusuf Köz, eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ile "Abdulkadir" ve "Abdulhamit" isimli iki astsubayı silahlı gördüğünü kaydetti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığında Görsel Basın Değerlendirme bölümünde görev yaptığını belirten M.M, olay günü karargahta nöbetçi olduğunu söyledi.

M.M, dönemin Plan ve Güvenlik Daire Başkanı Kurmay Albay Güven Şağban'ın da derdest edilmiş şekilde bulundukları yere getirildiğini anlattı.

Şağban'ın darbeci askerlere, "Sizin yaptığınız suç, ben sizin komutanınızım." demesi üzerine sanık eski Jandarma Genel Komutanlığı Özel Kalem Müdürü albay Erkan Öktem’in, Şağban'a silah çektiğini ifade eden M.M, ilerleyen saatlerde TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile korumalarının da alıkonulmuş şekilde Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na getirildiğini söyledi.

Aslan'ın, kelepçelerin sıktığını söyleyerek gevşetilmesini talep ettiğini aktaran M.M, bunun üzerine sanık Ramazan Karabulut’un, "Bu, çok konuşuyor ağzını bantlayın." talimatı verdiğini bildirdi.

Sabah saatlerine kadar salonda alıkonulduklarını belirten M.M, bu esnada sanık Yusuf Köz'ün sürekli telefonda birileriyle görüşmesinin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Binanın bombalanacağı bilgisi üzerine kendisinin de aralarında bulunduğu rehinelerin zemin kata götürüldüğünü ifade eden M.M, polis özel harekatın operasyonuyla darbecilerin elinden kurtulduğunu söyledi.

M.M, iki yıl geçmesine rağmen olayın etkisini üzerinden atamadığını, darbe sanıklarından şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

