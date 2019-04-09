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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya, tanık beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi - Tanık Serhat Araç, 2012'de örgüte ait bir evde "abi" olduğunu, sanıklardan İsmail Hakkı Avuç'un sorumlu olduğu eve getirildiğini, Avuç ile astsubay okulunu kazandığı Balıkesir'de de görüşmeye devam ettiklerini söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin tanık olarak dinlediği Adem Mamur, sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Kabaoğlu'nu 2002-2006 yıllarında Selçuk Üniversitesi gıda mühendisliği bölümünde okurken tanıdığını söyledi.

Eğitim hayatı boyunca örgüte bağlı evlerde kaldığını belirten Mamur, "Mehmet Kabaoğlu da Konya'nın Selçuklu ilçesinde örgüte ait 2 evde kaldı. Şehir ve bölge planlamayla ilgili bir bölümde okuyordu. Ev sorumluluğu da yaptı diye hatırlıyorum. Sanırım 2003 yılında. Kendisiyle 2006 yılına kadar görüştük." diye konuştu.

Sanık Kabaoğlu ise Adem Mamur'u tanımadığını, aynı dönemde üniversite okumadıklarını öne sürdü.

Tanık Sercan Gürleyen ise sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Sezgin ile aynı lisede okuduklarını, Sezgin'in bir üst sınıfta bulunduğunu söyledi.

İstanbul Küçükçekmece'de örgüte ait bir eve ders çalışma maksadıyla gittiğini anlatan Gürleyen, okuldan tanıdığı Sezgin'i evde de gördüğünü kaydetti.

Sezgin ise Gürleyen'i tanımadığını ileri sürdü.

Tanık Süleyman Çağlayan da sanıklardan Musa Kılıçaslan ile İstanbul'da 6 ay örgüt evinde beraber kaldıklarını belirtti.

Tanık Serhat Araç ise 2013'te Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğunu, 2012'de örgüte ait evde "abi" olduğunu bildirdi.

Sanıklardan eski astsubay İsmail Hakkı Avuç'u tanıdığını savunan Araç, "Avuç, Mayıs 2012'de lise son sınıf talebe mesulü olan Şahin adlı kişi tarafından sorumlu olduğum eve getirildi. Başka bir gruptaydı, bizim grupla birleştirildi. Daha sonra Balıkesir'de astsubay okulunu kazandı. Balıkesir'de de 2 haftada bir görüşüyorduk." dedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ jandarma genel komutanlığı

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