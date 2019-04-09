Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin tanık olarak dinlediği Adem Mamur, sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Kabaoğlu'nu 2002-2006 yıllarında Selçuk Üniversitesi gıda mühendisliği bölümünde okurken tanıdığını söyledi.

Eğitim hayatı boyunca örgüte bağlı evlerde kaldığını belirten Mamur, "Mehmet Kabaoğlu da Konya'nın Selçuklu ilçesinde örgüte ait 2 evde kaldı. Şehir ve bölge planlamayla ilgili bir bölümde okuyordu. Ev sorumluluğu da yaptı diye hatırlıyorum. Sanırım 2003 yılında. Kendisiyle 2006 yılına kadar görüştük." diye konuştu.

Sanık Kabaoğlu ise Adem Mamur'u tanımadığını, aynı dönemde üniversite okumadıklarını öne sürdü.

Tanık Sercan Gürleyen ise sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Sezgin ile aynı lisede okuduklarını, Sezgin'in bir üst sınıfta bulunduğunu söyledi.