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  4. Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:41 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada tutuklu sanıklar eski üsteğmenler Emre Cambaztepe ile Hamza Toprak esasa ilişkin savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Eski üsteğmen Hamza Toprak, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Olay tarihinde akşam saatlerinde "garnizon terk belgesi" almak için Jandarma Genel Komutanlığına gittiğini belirten Toprak, karargaha geldikten kısa süre sonra kendisini anlam veremediği kargaşanın ortasında bulduğunu, ardından terör saldırısına karşı herkese silah alması için emir verildiğini öne sürdü.

Bunun üzerine diğer askerler gibi silahlıktan bir tüfek aldığını anlatan Toprak, mütalaada yer verildiği gibi sanıklara silah dağıtmadığını, gece boyunca darbe girişimi kapsamında herhangi bir eylemde bulunmadığını ve sabah saatlerinde polise teslim olduğunu savundu.

FETÖ üyesi olduğuna ilişkin dava dosyasında yer alan tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Toprak, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Tutuklu sanık eski üsteğmen Emre Cambaztepe de mahkeme huzurundaki ilk beyanını kabul ettiğini dile getirerek, esasa ilişkin savunmasına başladı.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Cambaztepe, FETÖ üyesi olmadığını, 15 Temmuz akşamı darbe girişimine katkı sunacak bir eylemde bulunmadığını ileri sürdü.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Cambaztepe, beraatini talep etti.

Duruşmaya 2 Ocak'ta devam edilecek.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı

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