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Jandarma Genel Komutanlığı davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 00:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 4 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davada, 4 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada ara karara yönelik savcının mütalaası ile sanık avukatlarının talepleri alındı.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Abdullah Aslan, Rıdvan Kılıç, Özkan Uğur ve Muammer Gürbüz'ün adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, 26 Mart'ta heyet halinde Jandarma Genel Komutanlığında keşif yapılmasına karar verdi. Ayrıca sanık avukatlarının bazı isimlerin tanık olarak dinlenilmesi talebini de yerinde gören mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Nisan 2019'a erteledi.

- Dava süreci

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davaya, 6 Kasım 2017'de başlandı.

Bugüne kadar görülen duruşmalarda, sanıkların ilk savunmaları ile 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları, gaziler ve darbecilerce alıkonulanların ifadesi alındı, tanık beyanlarına geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1090 sayfalık iddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Jandarma Genel Komutanlığı davasında ara karar

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