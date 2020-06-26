Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet, 35 kişi de aynı suçtan müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın sanıklarından eski Albay Erkan Öktem ‘kasten öldürme' suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklar ne ceza aldı?

"Karargahtaki darbe faaliyetlerini organize etmek"le suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağladığı iddia edilen eski kurmay yarbay Yusuf Köz ile diğer sanıklar Ahmet Özcan, Bülent Ak, Cemal İyigün, Erdal Karlıdağ, Erdoğan Çiçek, Hakan Güler, Halil İbrahim Yıldırım, Muharrem Demirkale, Özkan Yılmaz, Süleyman Karaca, Şükrü Demirtürk, Tuncay Koçak, Yasin Kayabaşı'na 9'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Bu sanıklardan bazılarına da "öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından değişen yıllarda hapis cezaları da verildi.