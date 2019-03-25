Jandarma Genel Komutanlığı ‘Dost’a güveniyor

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde arama köpeği ‘Dost’un eğitim görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde arama köpeği Dost’un eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından “DOST’a Güven, Suçlulara Korku!” başlığı ile paylaşılan eğitim videosuna “Uyuşturucu madde arama köpeğimiz Dost; gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmamak için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığındaki (JAKEM) eğitimlerine ara vermeden devam ediyor” notu düşüldü.

45 saniyelik videoda Dost, eğitmeni ile birlikte egzersiz yapıyor, şınav çekiyor ve selam veriyor.

