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Jandarma Genel Komutanlığı geliştirdi: Yapay zeka "KAFES" ve "KEP" suçları aydınlatıyor

09.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geliştirilen "KAFES" ve "KEP" yapay zeka yetenekleri sayesinde Kırıkkale’deki suç aydınlatma oranının yüzde 90’ın üzerine çıkarıldığı bildirildi.Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’nın suç ve suçlularla mücadelede "KAFES" ve "KEP" adlı yapay zeka yeteneklerini de kullanarak yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2020 yılında bir önceki yıla göre hırsızlık suçları yüzde 30 azalırken, aydınlatma oranı da yüzde 60 seviyesinden yüzde 90 seviyesinin üzerine çıkarıldı.Merkez ilçeye bağlı Kızıldere köyünde S.K isimli şahsın evinden 4 adet demir kapı, 3 adet soba, 3 adet güneş enerjisi paneli, 1 adet çekirdek ayıklama makinası, 1 adet çamaşır makinası, 1 adet araç yıkama pompası çalışması üzerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.KAFES" ve "KEP" yapay zeka yetenekleri kullanıldıŞüpheli kişileri ve çalınan eşyaları bulmak için Jandarma Genel Komutanlığının geliştirdiği "KAFES ve KEP" yapay zeka yetenekleri de kullanılarak bölgedeki güvenlik kameralarından arama yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geliştirilen "KAFES" ve "KEP" yapay zeka yetenekleri sayesinde Kırıkkale’deki suç aydınlatma oranının yüzde 90’ın üzerine çıkarıldığı bildirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’nın suç ve suçlularla mücadelede "KAFES" ve "KEP" adlı yapay zeka yeteneklerini de kullanarak yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2020 yılında bir önceki yıla göre hırsızlık suçları yüzde 30 azalırken, aydınlatma oranı da yüzde 60 seviyesinden yüzde 90 seviyesinin üzerine çıkarıldı.
Merkez ilçeye bağlı Kızıldere köyünde S.K isimli şahsın evinden 4 adet demir kapı, 3 adet soba, 3 adet güneş enerjisi paneli, 1 adet çekirdek ayıklama makinası, 1 adet çamaşır makinası, 1 adet araç yıkama pompası çalışması üzerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

KAFES" ve "KEP" yapay zeka yetenekleri kullanıldı
Şüpheli kişileri ve çalınan eşyaları bulmak için Jandarma Genel Komutanlığının geliştirdiği "KAFES ve KEP" yapay zeka yetenekleri de kullanılarak bölgedeki güvenlik kameralarından arama yapıldı. Yapılan teknik ve fiziki arama sonucunda Ş.Z. (Erkek- 23) ve G.Z. (Kadın-20) tarafından çalındığı tespit edildi. Jandarmanın yaptığı operasyon neticesinde şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Çalınan malzemelerin önemli bir kısmı ele geçirildi. Geri kalan malzemelerin ise Ankara’nın Bala ilçesinde bir hurdacıya satıldığı belirlendi.

1 şüpheli tutuklandı
Geçmiş tarihlerde çeşitli hırsızlık suçlarından kayıtlı olduğu anlaşılan şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahıslardan G.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli Ş.Z. de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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