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Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 07:36 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yer aldı. Erkek personel sakal, bıyık ve favori bırakamayacak ve her gün sakal traşı olacak. Kadın personelin saçları isteğe bağlı olarak, kısa veya uzun olabilecek. Saçlar kısa ise saç boyu ensede, ceket yakası hizasını geçemeyecek. Başlarını örten kadın personel şapka, kep veya örgü bere altına, yüzünü kapatmayacak şekilde, resmi üniforma rengindeki desensiz kumaş başörtüsü takabilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, komutanlıkta görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler, askerlik yükümlüleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı öğretim elemanları ile öğrencilerin kılık ve kıyafetine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Erkek personel sakal, bıyık ve favori bırakamayacak ve her gün sakal traşı olacak.

Kadın personelin saçları isteğe bağlı olarak, kısa veya uzun olabilecek. Saçlar kısa ise saç boyu ensede, ceket yakası hizasını geçemeyecek.

Başlarını örten kadın personel şapka, kep veya örgü bere altına, yüzünü kapatmayacak şekilde, resmi üniforma rengindeki desensiz kumaş başörtüsü takabilecek. Bu personele talep halinde, kısa kollu verilen gömleklerin yerine, aynı kumaştan yapılmış uzun kollu olanı verilecek. Etekli üniforma seçeneklerinde, pantolon tercih edebilecek.

AA'nın haberine göre; resmi kıyafet ile söz, nişan, evlilik, devre yüzüğü dışında, memuriyetin ciddiyeti ile bağdaşmayan yüzük, bileklik, künye, kolye, rozet ve ziynet eşyası gibi takılar takılmayacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanarak malul olan ve halen göreve devam eden personel isterse sivil kıyafet giyebilecek.

Bina ve müştemilatı ile araç dışında şapka, kep, bere veya örgü başlık giyilmesi zorunlu. Birlik içinde, amirin müsaade ettiği alanlarda başlıksız olarak dolaşılabilecek.

Erkek personelin siyah, kadın personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunlu. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde kadın personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilecek.

Personel, hizmet dışında, sivil elbise ile tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilecek.

Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığınca, diğer illerde ise, il jandarma komutanlıklarının teklifi üzerine valiliklerce belirlenecek.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli devlet memurları kılık ve kıyafeti bakımından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine tabi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Resmi Gazete Kıyafet Yönetmeliğ

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