HABER

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Koçum Siirt’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Bölgedeki birlikleri denetlemek üzere Siirt’e gelen Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile birlikte Vali Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tuğgeneral Koçum ile jandarma tarafından bölgede yürütülen faaliyetler hakkında bir süre görüştü.

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Koçum Siirt’te

Bölgedeki birlikleri denetlemek üzere Siirt’e gelen Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile birlikte Vali Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tuğgeneral Koçum ile jandarma tarafından bölgede yürütülen faaliyetler hakkında bir süre görüştü. Tuğgeneral Koçum, nazik kabulünden dolayı Vali Atik’e teşekkürlerini iletti.
Vali Atik, ziyaret anısına Tuğgeneral Koçum’a Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftik battaniyesi hediye etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Koçum Siirt’te

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Klasik araçlar Büyükçekmece’deKlasik araçlar Büyükçekmece’de
İskenderun şehidini uğurladıİskenderun şehidini uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis düğmeye bastı! Her yer didik didik arandı

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.