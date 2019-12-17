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Jandarma Genel Komutanlığı motosiklet sürücülerini kliple uyardı: "Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, motosiklet sürücülerini özellikle hız konusunda uyarmak ve farkındalık oluşturmak için hazırlattığı video klipte esprili bir dil kullanarak, "Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin" ifadelerine yer verdi.Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, trafik kazalarının en önemli sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, motosiklet sürücülerini özellikle hız konusunda uyarmak ve farkındalık oluşturmak için hazırlattığı video klipte esprili bir dil kullanarak, "Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin" ifadelerine yer verdi.
Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, trafik kazalarının en önemli sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı da bu önemli hususa dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek için Bursa’da bulunan Jandarma Trafik Okulunda bir video klip hazırladı. Hazırlanan klip, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Klipte, motosiklet sürücüsü jandarma personeli ile uçak pilotu arasında geçen olay, esprili ve bir o kadar da eğitici görüntülerle anlatıldı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin. ’Tamam, ben oldum’ demeyen, trafik kurallarına harfiyen uyan, sorumluluk sahibi olan ve hünerlerini başkalarına ispatlamak zorunda olmadığının farkına varan tüm motosiklet sürücülerimize, güvenli sürüşler dileriz.”

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