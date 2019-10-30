Jandarma Genel Komutanlığı: “Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”

Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131: \u201cMu\u015f \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca, Merkez k\u0131rsal\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda 2 ter\u00f6rist silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir.\u201dPARTNER Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'ini bir de b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcn! Hayran b\u0131rakt\u0131Malatya'da uyu\u015fturu madde operasyonu: 1 tutuklamaDakikalarca u\u011fra\u015ft\u0131, itfaiye ekipleri 3 dakikada \u00e7\u0131kard\u0131
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