HABER

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt ile irtibatları tespit edilen 19 üsteğmen ve 1 teğmen olmak 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatları tespit edilen 19 üsteğmen ve 1 teğmen olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tamamı aktif görevde olan şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

Kaynak: İHA

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
Fanatik Beşiktaşlının evi böyle olurFanatik Beşiktaşlının evi böyle olur
İslâm Bilim Tarihi'ne damga vuran icatlar TEKNOFEST'teİslâm Bilim Tarihi'ne damga vuran icatlar TEKNOFEST'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jandarma genel komutanlığı FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü tekstil patronuna eşinden şok suçlama! Yüzüme dışkısını sürerek...

Ünlü tekstil patronuna eşinden şok suçlama! Yüzüme dışkısını sürerek...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.