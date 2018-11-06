Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 4 teğmen 6 astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin 7'sinin aktif görevde olduğu kaydedilirken diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
Türkiye'nin en kirli 6 ili!
Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu
SMS kullanımı tarih oluyor!
Ankara'da hareketli dakikalar! Hepsi araçtan çıktı
15 yıllık eşine yaptıkları pes dedirtti! Böyle vicdansızlık görülmedi
AK Parti ve CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Öne çıkan isimler
Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar
Rusya ve ABD uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi! Gergin anlar!
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Okuyucu Yorumları 1 yorum