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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 4 teğmen 6 astsubay olmak üzere 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 4 teğmen 6 astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 7'sinin aktif görevde olduğu kaydedilirken diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma FETÖ gözaltı asker

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu nekadar fetocu,pkk,lı.17 senede bunlara yardım eden uzaylılar niçin tutuklanmıyor.
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