Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 80. yılı dolayısıyla bir klip yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan kliple birlikte şu ifadelere yer verildi:
“Bize emanet ettiğin Cumhuriyet meşalesini sonsuza kadar yakmaya söz verdik. Jandarma izinde, fikirlerin daima zihnimizde olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.”
(İHA)
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