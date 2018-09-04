Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenen, Jandarma Genel Komutanlığı personeli 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

