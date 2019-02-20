HABER

Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 23:21 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubaya yönelik operasyonda, gözaltı sayısı 51'e yükseldi

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubaya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı sayısı 51'e çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ ile irtibatları belirlenen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Tamamı muvazzaf şüphelilerden 30'u dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bugün düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki... Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki...
Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem (2)- YenidenÇanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden
Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildiYolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'deki deprem paniğe neden oldu! Vatandaşlar sokağa döküldü

Deprem paniği! Herkes sokağa döküldü

Çanakkale depremiyle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik açıklama

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Denizde panik! Yolcu motoru karaya oturdu

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.