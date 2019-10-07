HABER

Jandarma Genel Komutanlığına personel alımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 02:19 | Son Güncelleme

Açıktan temin yoluyla 375 sayılı KHK'ye tabi 6 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel alımına ilişkin duyuru www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

Ön başvurular 8 Ekim'de başlayıp 25 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi ile e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

PARTNERKylie Jenner'dan eleştirilere yanıt geldi!Kylie Jenner'dan eleştirilere yanıt geldi!
Görenler dehşete kapıldı! Üzerine benzin döküp kendini yaktı!Görenler dehşete kapıldı! Üzerine benzin döküp kendini yaktı!
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü korkuluklar kurtardıDireksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü korkuluklar kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilişim bilişim personeli Jandarma jandarma genel komutanlığı personel

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da sokak ortasında dehşet! Üzerine benzin döküp kendini yaktı!

Görenler dehşete kapıldı! Üzerine benzin döküp kendini yaktı!

Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Yollar kapandı, caddeler göle döndü!

Rize'de can pazarı! 3 kişi böyle kurtarıldı!

Düzce'de korkunç kaza! Taşıdığı yükünün altında can verdi!

Kendi yükünün altında can verdi!

Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Rize’de şiddetli yağış! Birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de şiddetli yağış! Köy yolları ulaşıma kapandı

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.