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Jandarma Genel Komutanlığı'nda 20 askere FETÖ'den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif görevde bulunan 19'u üsteğmen, bir teğmen olmak üzere 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif görevde bulunan 19'u üsteğmen, bir teğmen olmak üzere 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 19'u üsteğmen, biri teğmen olmak üzere 20 asker şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi. Açıklamada, şüphelilerden bazılarının yakalanarak emniyete götürüldüğü, diğer şüphelilerin yakalanması için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların devam ettiği belirtildi.

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