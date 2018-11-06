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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı 

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay  olmak üzere  toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan  yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay  olmak üzere  toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 7 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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