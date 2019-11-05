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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:25 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında, 8'i muvazzaf 17 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün, örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen astsubay olarak görev yapan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 5 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ jandarma genel komutanlığı

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