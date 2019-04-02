Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'sinin aktif görevde olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde daha önce gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri ile 17'si aktif görevde 20 askerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları belirlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 17'si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı" denildi.

ANKARA, (DHA)

