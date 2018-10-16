Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 50 subay için gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 35'i aktif görevde 50 subay için gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatları tespit edilen biri yüzbaşı, 49'u üsteğmen olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35'inin aktif görevde oldukları belirtilirken, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı açıklandı. Operasyon kapsamında şüphelilerden bir kısmının gözaltına alındığı, firari durumdakilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı
Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme
Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...
Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir
Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum