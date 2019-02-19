HABER

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 52 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 52 astsubay hakkında 18.02.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 52 astsubay hakkında 18.02.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı muvazzaf asker olup aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir” denildi.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

12 yıllık sır cinayet çözüldü

12 yıllık sır cinayet çözüldü

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.