Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 52 astsubaya gözaltı kararı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanması'na yönelik soruşturmada, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından 'periyodik arama' sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, daha önce yapılan operasyonlarda 'etkin pişmanlık'tan yararlananların ifadeleri ve teşhisleri ile örgütle irtibatları tespit edilen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bazıları gözaltına alınan şüphelilerin tamamının aktif görevde olduğu, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütüldüğü bildirildi.
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı
Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!
Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor
İlk kez bu kadar keskin kelimeler kullandı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum