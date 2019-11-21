HABER

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan eski astsubay Emre Kubatoğlu, 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı Tayin İşlem Şubesinde görev yaptığını anlattı.

Olay günü mesaiden sonra evine gittiğini, ilerleyen saatlerde geri döndüğü belirten sanık Kubatoğlu, Jandarma Genel Komutanlığına terör saldırısı beklendiğinin söylenmesi üzerine emniyetini sağlamak için bina içinde beklemeye başladığını ileri sürdü.

Darbe girişiminde bulunmadığını ve hiç kimseye ateş etmediğini savunan Kubatoğlu, "Darbe girişimini destekleyen bir kasıtla hareket etmediğim delillerle sabittir. Terör saldırısı saikiyle hareket ettiğimi daha önce sizlere anlattım ve saldırılarda defalarca hayati tehlike atlattım. Benim hiçbir terör örgütüyle ilişkim yoktur. Örgütle bağlantılı kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasına da cevap veren Kubatoğlu, programı kullanmadığını ileri sürerek bu hususta somut delil bulunmadığını beyan etti.

Olay gecesi, görev yeri Jandarma Genel Komutanlığına gitmesinin suç işlemek amacıyla olmadığını savunan Kubatoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya ara verildi.

PARTNER Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü? Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü?
Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandıÇaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
Kırşehir’de gaz yağı patladı: 1 yaralıKırşehir’de gaz yağı patladı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Mahkemede şoke eden ifadeler

'Palu ailesi' davasında şoke eden ifadeler

Aydın'da çok acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir tarih verdi: TCG Anadolu 2020'nin sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin 'amiral' gemisi olacak! Tarih verildi

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı! Kameralara gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.