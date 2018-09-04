Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturması

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen S.Ö, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'na giderek S.Ö.'yü burada gözaltına aldı.
Gözaltına alınan üsteğmenin evinde de arama yapan polis ekipleri bazı materyallere el koydu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı karar vermiş. bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.
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