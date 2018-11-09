HABER

Jandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:05 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yılı dolayısıyla bir klip yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yılı dolayısıyla bir klip yayımladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan kliple birlikte şu ifadelere yer verildi:

“Bize emanet ettiğin Cumhuriyet meşalesini sonsuza kadar yakmaya söz verdik. Jandarma izinde, fikirlerin daima zihnimizde olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.”

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
Meral Akşener'den 10 Kasım mesajıMeral Akşener'den 10 Kasım mesajı
10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jandarma genel komutanlığı 10 Kasım

En Çok Okunan Haberler

Atilla Taş tutuklandı

Atilla Taş tutuklandı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener'den 10 Kasım mesajı

Meral Akşener'den 10 Kasım mesajı

10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!

10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!

Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.