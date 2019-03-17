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Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin bir video yayınladı.Jandarma Genel Komutanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin olarak, “18 Mart Çanakkale Zaferi” isimli bir video yayınladı.Çanakkale ve jandarmaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya şu not düşüldü:“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Jandarma Genel Komutanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin bir video yayınladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin olarak, “18 Mart Çanakkale Zaferi” isimli bir video yayınladı.
Çanakkale ve jandarmaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya şu not düşüldü:
“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? "Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın! Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

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