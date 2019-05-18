Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ‘19 Mayıs’ paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin bir video paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Bir milletin kaderini değiştiren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadeleri de yer aldı.

