Jandarma Genel Komutanlığından 23 Nisan videosu

Jandarma Genel Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “23 Nisan Kutlu Olsun” isimli bir video yayınladı. Videoda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı olan bu cumhuriyet, bir gün sana emanet olacak çocuk. Sen o güne hazır oluncaya kadar biz hep senin yanında olacağız. Sen bu yolda emin adımlarla geleceğe yürümeye korkmadan devam et. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” ifadelerine yer verilirken, jandarmaların bir çocuğun elinden tutarak yürüdüğü görülüyor.

