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Jandarma Genel Komutanlığından Anneler Günü videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 22:26 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla özel bir video yayımladı

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla özel bir video yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi Facebook hesabından, "Ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalansın diye, en değerli varlıklarını vatan uğruna şehit veren annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla bir video paylaşıldı.

Videoda, oğlunun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit annesinin yanına gelerek dua eden iki jandarma personeline yer verildi. Jandarmaların şehit annesinin elini öptüğü videoda şu ifadeler yer aldı:

"Biz, senin evladınla bir yolda yürüdük, bir sipere yaslandık, bir ekmeği bölüştük. Biz, onunla böyle kardeş, seninle de böyle ana oğul olduk. Biz, ne şehadete eren kardeşimizin gayesini ne de senin yüreğindeki yangını unuturuz annem. Sen bize kardeşimizin emanetisin. Sen, her birimizin annesisin. Tüm şehit annelerimizin anneler günü kutlu olsun."

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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı jandarma genel komutanlığı

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