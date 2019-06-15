Jandarma Genel Komutanlığı’ndan babalar günü mesajı

Jandarma Genel Komutanlığı, Babalar Günü münasebetiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.Yayınlanan videoda, “Çocuklarının gözünde Süper Kahraman olmayı başarabilen tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun” mesajı verildi.
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Jandarma Genel Komutanlığı, Babalar Günü münasebetiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.
Yayınlanan videoda, “Çocuklarının gözünde Süper Kahraman olmayı başarabilen tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun” mesajı verildi.
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