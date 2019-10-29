HABER

Jandarma Genel Komutanlığından Cumhuriyet Bayramı videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 23:02 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından oluşan bir video paylaştı.Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin görüntü ve fotoğraflardan oluşan bir videoyu paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından oluşan bir video paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin görüntü ve fotoğraflardan oluşan bir videoyu paylaştı. “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları” ismi ile sosyal medyada paylaşılan 2.39 saniyelik görüntülere, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu’ ifadesiyle tanımladığı Jandarma teşkilatı olarak, tüm yurtta, halkımızla beraber Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olduk” notu düşüldü.

PARTNERAslı Enver gittiAslı Enver gitti
Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isimErdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirilmiştir

MSB duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirildi

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı! Kısa zamanda başlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.