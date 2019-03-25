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Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 'Dost'a güven, suçlulara korku!’ paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 23:24 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde arama köpeği 'Dost'un eğitim görüntülerini, ‘Dost’a güven, suçlulara korku!’ başlığıyla paylaştı.

JANDARMA Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde arama köpeği 'Dost'un eğitim görüntülerini, ‘Dost’a güven, suçlulara korku!’ başlığıyla paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde arama köpeği Dost'un eğitim görüntülerini sosyal medya hesabı twitterdan paylaştı. ‘Dost'a güven, suçlulara korku!’ başlığı ile paylaşılan görüntüde Dost, eğitmeni ile birlikte egzersiz yapıp, şınav çekiyor ve selam veriyor. Yoğun ilgi gören görüntüde, “Uyuşturucu madde arama köpeğimiz Dost; gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmamak için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki eğitimlerine ara vermeden devam ediyor” denildi.

Görüntü dökümü:
- Dost’un şınav çekip selam vermesi
- Eğitimden görüntü
- Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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