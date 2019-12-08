Jandarma Genel Komutanlığından “ineğe trafik cezası” haberlerine ilişkin açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Kayseri’de Karapınar-Çavdar Karayolu üzerinde başıboş bulunan ineğin karayolu güvenliğini tehlikeye attığının belirlendiğini, ineğin küpe numarasından yola çıkılarak tespit edilen hayvanın sahibi hakkında cezai işlem uygulandığını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ulusal yayın yapan bazı görsel ve yazılı basın yayın organlarında, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde bir şahsa ineğinin küpe numarası ile trafik cezası yazıldığına dair ve ilgili şahsın yazılan ceza hakkında beyanlarının bulunduğu haberler yer almıştır. Bahse konu haberlerde ceza yazılan kişinin beyanları neticesinde kamuoyunda oluşacak yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuz algıyı ortadan kaldırmak maksadıyla basın açıklaması yapma ihtiyacı duyulmuştur” denildi. Karayolları Trafik Kanunu’nun ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine de yer verilen açıklamada, “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 69’uncu Maddesinde, ‘Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başı boş bırakmak yasaktır’ hükmü amirdir. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin, ‘Hayvanla Çekilen ve Elle Sürülen Araçları Sürenler ile Hayvan Sürücüleri’ başlıklı 139’uncu maddesi yasaklar bölümünde, ‘Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde mecburi haller dışında hayvan bulundurmak, karayollarının bunlara yasaklanmamış olan kesimlerinde hayvanla çekilen ve elle sürülen araçları, hayvanları, hayvan sürüleri ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek’ eylemleri yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.

"İneğin karayolu güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilerek karayolu güvenli hale getirilmiştir"

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Konu ile ilgili olarak yapılan incelemede; 14 Kasım 2019 tarihinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca Karapınar-Çavdar Karayolu üzerinde başıboş bulunan ineğin karayolu güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilerek karayolu güvenli hale getirilmiştir. Başıboş ineğin küpe numarasından yola çıkılarak tespit edilen hayvanın sahibi hakkında Karayolları Trafik Kanunu 69/1 maddesinde düzenlenen ‘Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak’ hükmünün ihlali nedeniyle Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek usulüne uygun olarak tebligat yapılmıştır.”

“2019 yılında 208 vatandaşa benzer cezai işlem uygulanmıştır”

Açıklamada, söz konusu cezai işlemin ilk olmadığı belirtilerek, “Türkiye genelinde 2018 ve 2019 yıllarında karayolları üzerinde başıboş ve kontrolsüz bırakılan hayvanlara araç çarpması nedeniyle 13 ölümlü, bin 821 yaralanmalı trafik kazasında 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 3 bin 110 vatandaşımız yaralanmıştır. Sarız ilçesinde tesis edilen cezai işlem ilk olmayıp, Türkiye genelinde Jandarma Trafik sorumluluk alanında, Karayolları Trafik Kanunu 69/1 maddesi (Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak) uyarınca 2018 yılında (90), 2019 yılında (208) vatandaşa benzer cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca, son iki yıl içerisinde Sarız İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde özellikle öğrenci servislerinin de yoğun olarak kullanıldığı köy yollarında, başıboş bırakılan hayvanların neden olduğu 6 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 7 vatandaşımız yaralanmıştır” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Yukarıda çıkarılan istatistiki veriler, karayolu ve civarında hayvanlarını başıboş bırakan ve kulak küpe numaraları ile kimliği tespit edilen hayvan sahibinin, karayolu üzerinde seyir halinde bulunan vatandaşlarımızın malını, canını ve aynı zamanda trafik güvenliğini ne kadar tehlikeye attığını somut olarak ortaya koymakta olup, yüksek disiplin ve görev anlayışıyla vazifesini layıkıyla yerine getiren Jandarma Trafik Timinin ilgili mevzuat çerçevesinde uyguladığı cezanın haklı ve gerekliliğini de açıkça göstermektedir.

