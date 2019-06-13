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Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti - Bakan Süleyman Soylu: - "Türkiye'de özellikle terörle mücadelede ortaya koyduğunuz kararlılık ve cesaret gelecek nesiller tarafından büyük bir şükranla anılacaktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Soylu, makamında gerçekleşen kabulde, Jandarma Teşkilatının, tüm sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmalarla bir başarı tarihi yazdığını belirterek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarmanın ülkede huzur ve güveni sağlamak için büyük bir mücadele gösterdiğini ifade eden Soylu, Türk milletinin de duasını aldığını belirtti.

- "Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir"

Soylu, "Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Özellikle en çok takdir ettiğim husus ise sürdürülebilirliği ve aynı zamanda teknolojiyi en üst düzeyde takip etme kararlılığıdır. Bu, karşı karşıya kaldığı bütün kötülükleri ortadan kaldırmaya yönelik Jandarma Teşkilatımızı ayakta tutan en önemli unsurdur. Bunu aynı şekilde devam ettirmeniz bana göre Jandarma Teşkilatımızın başarısını katbekat artırarak sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm meselelerde attığınız adımlar milletimize güven vermektedir." diyen Soylu, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarının yüzün üzerindeki ülkeye eğitim verdiğini aktardı.

Bakan Soylu, "Türkiye'de özellikle terörle mücadelede ortaya koyduğunuz kararlılık ve cesaret gelecek nesiller tarafından büyük bir şükranla anılacaktır. Çünkü onları daha güvenli, terörden arındırılmış, üzerine oyun oynanmaya çalışılan ve zayıflatılmaya çalışılan bir Türkiye'den çekip güçlü, büyük ve herkesin yarından emin olduğu güvenli bir Türkiye'ye doğru adım attırıyorsunuz." dedi.

- "Bu kararlılığa aynı şekilde devam edelim"

Milletin dualarının Jandarma Teşkilatıyla olmasını dileyen Soylu, "Kış üslenmesinden çıktıktan sonra terör örgütüne verdirdiğiniz zayiatlar bu ülkede teröristlerin kafasını çıkarmasının zor olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Bu kararlılığa aynı şekilde hep birlikte devam edelim." ifadesini kullandı.

Soylu, bu mücadelede acı günler yaşadıklarını da belirterek, çok şey borçlu oldukları şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere şükranlarını iletti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ise Jandarma Teşkilatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himaye ve talimatları doğrultusunda görev yaptığını, 180 yıldır var olan teşkilatın bundan sonra da aynı kararlılıkla görevini sürdüreceğini belirtti.

Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşkilata vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür etti.

- "Terörle mücadelede bin 7 tim sahada"

Soylu, Orgeneral Çetin ve beraberindeki komutanlardan terörle mücadele operasyonları detaylı bilgi aldı.

Komutanlar, son 2 günde toplam 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini Bakan Soylu ile paylaştı.

İnsansız hava araçlarının terörle mücadelede birliklerin etkinliğini artırdığını belirten Çetin, terörle mücadele operasyonları kapsamında şu an itibarıyla bin 7 timin sahada olduğunu kaydetti.

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