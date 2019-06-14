Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşu törenle kutlandı

JANDARMAMIZ BULUNDUĞU YERİN TEMİNATI OLARAK ÇALIŞIYOR

Ali Yerlikaya da, “ Suriye'nin kuzeyinde, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da oluşturulan o terör koridorunda, biliyorsunuz iki harekat yapıldı. Fırat Kalkanı harekatında ben Gaziantep valisiydim. O harekat başarı ile neticelendikten sonra Gaziantep Valiliği olarak hükümetimiz bize, orada hayatın normalleşmesi, insanların yaşamlarının ihyasıyla ilgili görev verdi. Orada asayiş hizmetlerini biz jandarmamızla temin ettik. Dilini dahi bilmediğimiz insanların çok kısa zaman içerisinde güvenini kazandık. Onların içerisinden seçilen ve eğitilen, jandarmamız ve emniyetimizle beraber eğitilen o yörenin evlatlarını, iç güvenlik hizmetlerinde çalıştırırken, jandarmamız ve emniyetimiz onlara rehberlik ve danışmanlık yaptı. Halen de yapmaya devam ediyor. Hatta 1 taburumuz birkaç gün evvel El Bab'dan geldi. 6 ay orada yüzünün akıyla görev yaptı ve tekrar başarıyla buraya geldi. İster terörle mücadele olsun, ister trafik, ister uyuşturucu ile mücadele olsun, hırsızlığın her türlüsü, asayişle ilgili hizmetlerin tamamında jandarmamız bulunduğu yerin teminatı olarak çalışıyor" İfadelerini kullandı.