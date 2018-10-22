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Jandarma, göçmen kaçakçılığı suç örgütünü çökertti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 23:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de geçen Mayıs ayında fiber teknenin batması sonucu 7 göçmenin hayatını kaybettiği olayın ardından başlatılan operasyonlar sonucunda, Organize Göçmen Kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de geçen Mayıs ayında fiber teknenin batması sonucu 7 göçmenin hayatını kaybettiği olayın ardından başlatılan operasyonlar sonucunda, Organize Göçmen Kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. Jandarma, 54 örgüt üyesini yakaladı, bin 450 kaçağın yasa dışı geçisini önledi. Bu sayede, 7 milyon 830 bin TL suç geliri önlendi.

Ayvacık İlçesi Babakale Limanı açıklarında geçen 14 Mayıs'ta, fiber teknenin batması sonucu 7 göçmenin denizde boğularak ölmesi olayı ile ilgili olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı organizatörleri takibe aldı. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda toplam 54 organizatör yakalanırken 3 organizatör ise haka aranıyor. Organizatörlerle birlikte 2 tabanca, 422 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 1 gram esrar, 39 cep telefonu, 35 sim kart, 1 dürbün, 1 teleskop, 1 hafıza kartı, 1 bot şişirme pompası, 1 fiber tekne ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

450 GÖÇMENİN YUNAN ADALARINA GEÇİŞİ ÖNLENDİ

Yapılan operasyonlarda yakalanan bin 450 göçmenin de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçişi de önlendi. Kaçak göçmenler ile birlikte, 344 can yeleği, 22 araç, 5 lastik bot ve 5 bot motoru ele geçirildi. Yetkililer, organizatörlerin umut yolculuğu için göçmenlerden kişi başı 900 dolar aldıklarını, yakalanan bin 450 kaçak göçmen ile birlikte yapılan hesapta, toplam 7 milyon 830 bin TL suç gelirinin de önlendiğini belirtti. İstanbul’dan Ayvacık ilçesi sahil şeridine göçmen şahısların getirilmesi ve gönderilmesi amacıyla nakliye araçları ile deniz araçlarına yönelik yakalamalar sonucunda da, suç örgütünün 500 bin TL civarında maddi zarara uğratıldığını bildirildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki 22 araç ise yediemine teslim edildi.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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