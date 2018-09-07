İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığının 50'nci Kuruluş Yıl Dönümü ile Pilot ve Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Güvercinlik Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, diğer ilgililer ile kursiyerlerin aileleri iştirak etti.

Orgeneral Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığının geçmişte olduğu gibi bugün de üstlendiği görev ve sorumlulukların, vatandaşların huzur ve güvenliği için hayati öneme ait olduğunu söyledi.

Pilot ve teknisyenlerin mezuniyetiyle hedeflerine adım adım yaklaştıklarını belirten Orgeneral Çetin, yoğun ve yorucu çalışma temposuyla genç pilot ve teknisyenlerin yetişmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Mezun olan öğrencilere de seslenen Orgeneral Çetin, şunları söyledi:

"Havacılık mesleğinin güç koşullarını göğüsleyebilecek seviyede yetiştirilen sizlerin, burada edindiğiniz bilgilerle yetinmeyeceğinize, teknolojiyi sürekli takip ederek bilgi ve tecrübelerinizi geliştireceğinize, uçuş disiplininden ayrılmayacağınıza, sizlere emanet edilen canların ve malzemenin korunması için uçuş emniyetine azami dikkat göstereceğinize ve görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum."