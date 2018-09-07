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Jandarma Havacılık Başkanlığının 50'nci Kuruluş Yıl Dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığının 50'nci Kuruluş Yıl Dönümü ile Pilot ve Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni'ne katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığının 50'nci Kuruluş Yıl Dönümü ile Pilot ve Teknisyenlerin Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Güvercinlik Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, diğer ilgililer ile kursiyerlerin aileleri iştirak etti.

Orgeneral Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığının geçmişte olduğu gibi bugün de üstlendiği görev ve sorumlulukların, vatandaşların huzur ve güvenliği için hayati öneme ait olduğunu söyledi.

Pilot ve teknisyenlerin mezuniyetiyle hedeflerine adım adım yaklaştıklarını belirten Orgeneral Çetin, yoğun ve yorucu çalışma temposuyla genç pilot ve teknisyenlerin yetişmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Mezun olan öğrencilere de seslenen Orgeneral Çetin, şunları söyledi:

"Havacılık mesleğinin güç koşullarını göğüsleyebilecek seviyede yetiştirilen sizlerin, burada edindiğiniz bilgilerle yetinmeyeceğinize, teknolojiyi sürekli takip ederek bilgi ve tecrübelerinizi geliştireceğinize, uçuş disiplininden ayrılmayacağınıza, sizlere emanet edilen canların ve malzemenin korunması için uçuş emniyetine azami dikkat göstereceğinize ve görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum."

- Diplomaları Bakan Soylu verdi

Konuşmaların ardından birinci olan kursiyerler, yaş kütüğüne dönem brövelerini çaktı.

Dereceye giren kursiyerlere diplomaları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Soylu ve beraberindekiler, "Geçmişten Günümüze Jandarma Havacılığı" adlı sergiyi gezdi.

Daha sonra Süleyman Soylu, helikopterler tarafından yapılan uçuş gösterisini izledi.

- "Şehitlerimizin intikamı alınıncaya kadar..."

Gösterinin ardından telsizle Bakan Soylu'ya seslenen helikopter pilotu, "Biz jandarma havacıları, kahramanca savaşan bir milletin gökyüzündeki neferleriyiz. Tek amacımız bu bayrak, bu vatan. Şehitlerimizin intikamı alınıncaya kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soylu, gösterinin ardından yanına gittiği pilotları, "Gösteriyi gerçekten çok beğendim. Başarılarınızın devamını diliyorum." diyerek kutladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Genel Komutanlığı Güvercinlik Yerleşkesi

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