Jandarma, havaya ateş açanları düğün kasedinden belirledi

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, düğünde havaya açılan ateş sonucu bir kişinin yaralanması olayı ile ilgili jandarma ekiplerince başlatılan çalışmada düğün görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede ateş açtığı saptanan 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 kurusıkı tabanca, 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Hotaşlar Mahallesi'nde geçen gün, düğünde havaya açılan ateş sonucu bir kişinin yaralanmasının ardından olayla ilglii jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, düğün görüntülerinin yer aldığı görüntüler, jandarma ekiplerince incelemeye alındı. İncelemede havaya ateş açanların kimliği saptandı. Şüpheliler İ.U., T.U., C.G.G. ve E.Ç.'nin kullandıkları silahların belirlenip, ele geçirilmesi için Kepsut Sulh Ceza Hakimliği'nce arama kararı çıkarıldı. İlçeye bağlı Hotaşlar Mahallesi'nde, jandarmanın yaptığı arama çalışmaları sonucunda 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği 19 kurusıkı tabanca mermisi ve G-3 cinsi 3 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

İ.U., T.U., C.G.G. ve E.Ç. hakkında 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler' hakkındaki kanuna muhalefet ve 'avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına' dair kanuna muhalefet ile 'ses ve gaz fişeği atabilen silahlar' hakkında kanuna muhalefet suç ve fiillerinden adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

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